Ciudadano es ultimado de un disparo en el pecho, en Bluefields

Terry Hall Joseph, de unos 38 años, murió esta madrugada al ser baleado por un desconocido en un callejón del barrio Old Bank, de la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

El hecho ocurrió según datos preliminares a eso de la madrugada, exactamente a 50 metros de la rotonda del barrio Old Bank, de Bluefields.

Vecinos indicaron que Terry Hall, estaba sentando bajo un árbol de mango donde fue sorprendido por un desconocido que le realizó un disparó al lado izquierdo del pecho.

Vecinos indicaron que Terry luego de ser baleado trató de salir a la calle principal del barrio ubicada a unos 30 metros pero lamentablemente se desplomó sin vida a unos 15 metros y a la par quedó un machete que la víctima andaba.

La policía en estos momentos se encuentra en la investigación de este sangriento hecho y en búsqueda del homicida de Terry Hall Joseph.