Señora muere desangrada en su casa en Matiguás

Sentada en una silla, fue encontrada muerta la mañana de este miércoles, la señora Gerónima Francisca García Picado, de 73 años, en su casa ubicada en el barrio Julio Cuaresma, de Matiguás, Matagalpa.

Matiguás: hallan muerta a anciana desangrada

Al lugar del hallazgo se presentaron miembros de la Policía acompañados por personal del MINSA, quienes observaron que doña Gerónima murió desangrada por una herida de unos 5 centímetros en la parte interna de la muñeca derecha.

Allegados indicaron que la señora ingería alcohol de forma habitual y que ayer en la noche salió a comprar y se lesionó con el vidrio de una ventana, pero no le pusieron mente y hoy por la mañana se dieron cuenta que estaba fallecida.

Por el estado del cuerpo, el personal médico estimó que doña Gerónima tenía aproximadamente seis horas de haber fallecido a consecuencias de la pérdida de sangre.