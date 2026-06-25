Capturan a 16 sujetos peligrosos en el Triángulo Minero y sus alrededores

La Policía Nacional informó hoy que, como resultado de los planes de seguridad ciudadana, entre el jueves 18 y el miércoles 24 de junio, capturó a 16 sujetos vinculados a delitos de alta peligrosidad en el Triángulo Minero, Prinzapolka, Mulukukú y Paiwas.

El informe presentado por el teniente Julio César Hernández Cruz detalló que, entre los detenidos por las fuerzas policiales, se encuentra el autor de un homicidio en el municipio de Rosita.

Asimismo, un sujeto fue arrestado por abuso sexual en el municipio de Siuna, y en el municipio de Bonanza fueron apresados un par de sujetos por abastecimiento de drogas.

De igual manera, siete elementos cayeron presos por cometer robos con intimidación en Bonanza, Siuna y Rosita.

Adicionalmente, cinco delincuentes fueron capturados por cometer robos con fuerza en las localidades de Prinzapolka y Bonanza.

Paralelo a las capturas, la institución del orden público reforzó su trabajo preventivo y comunitario en barrios y zonas rurales.

También brindó recomendaciones vitales para conductores, peatones y pasajeros, especialmente ante la temporada de lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a no conducir a exceso de velocidad ni bajo los efectos del alcohol, usar el casco de protección en motocicletas y, evitar cruzar ríos, cauces o caminos con fuertes corrientes de agua para salvaguardar la vida humana.