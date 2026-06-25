Motociclista se fractura al impactar contra poste cerca del Mercado de Mayoreo

Con fracturas en ambas piernas y severos golpes en el rostro resultó el motociclista Francisco José Polanco, de 31 años, luego de protagonizar un violento accidente de tránsito provocado por la conducción imprudente el barrio Concepción de María, en Managua.

El aparatoso percance vial quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, en las que se observa cómo el conductor del vehículo de dos ruedas aventajó a otro vehículo de manera temeraria por el carril derecho.

Durante la maniobra, Polanco se estrelló inicialmente contra la parte trasera de un automóvil que circulaba en su preferencia de sur a norte, de los semáforos del mercado de Mayoreo dos cuadras al lago.

Tras perder el control, el motociclista salió proyectado hasta impactar su cuerpo contra un poste de concreto, mientras que su motocicleta terminó estrellándose contra una estructura metálica a la orilla de la pista.

Debido a la magnitud del impacto, testigos en el lugar creyeron preliminarmente que el motorizado había fallecido; sin embargo, sobrevivió al choque presentando las severas fracturas y contusiones faciales mencionadas.

Técnicos en emergencias de la Cruz Blanca se presentaron de inmediato para estabilizar al lesionado y trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Alemán Nicaragüense.

Por su parte, oficiales de la Dirección de Tránsito del Distrito Seis de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar si el conductor manejaba a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol.