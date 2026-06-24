Hombre de 82 años desaparecido hace días es hallado sin vida en la Cueva del Duende

El señor Encarnación Gutiérrez Camas, de 82 años, fue encontrado muerto en la Cueva del Duende, en la reserva natural La Garnacha, en San Nicolás, Estelí, luego de haber desaparecido desde hace seis días.

Adulto mayor muere en Cueva del Duende, Estelí

El cuerpo del adulto mayor fue descubierto en horas de la mañana de este miércoles a orillas de un paredón, a donde cayó luego de resbalar mientras regresaba a su casa tras visitar a unos parientes.

Eva Liseth Gutiérrez Espinoza, dijo que su papá salió el sábado 20 de junio a casa de una familiar, y desde entonces no se sabía nada sobre su paradero.

Desde ese día lo anduvieron buscando por diversos puntos hasta que finalmente lo encontraron muerto en la Cueva del Duende.

Encarnación Gutiérrez Camas, de 82 años, fue encontrado sin vida en un barranco

Don Encarnación Gutiérrez Camas era originario de la comunidad El Despoblado, en Estelí.

Los restos del infortunado hombre de la tercera edad serían sepultados de inmediato debido a su estado de descomposición.