Lluvias colapsan humilde vivienda en Masaya

A la intemperie quedó la noche de este martes, la familia de la señora María de la Cruz López García de 71 años, al colapsar el techo ante las constantes lluvias que han caído en gran parte del territorio nacional.

Masaya: María López queda sin techo

La humilde vivienda construida de minifalda, es decir, la mitad de piedra canteras y mitad madera, además techo de tejas, se ubica en el barrio Monimbó de la ciudad de Masaya.

Junto a doña María de la Cruz habitan en la casa Juana Isidra de 65 años; Denis Altamirano de 49; Pascuala Adriana de 30; María Guadalupe de 22; Valeska de los Ángeles de 18, y Josué Antonio, todos de apellidos López, quienes resultaron ilesos.

La emergencia fue atendida por miembros de los Bomberos Unidos, las autoridades policiales y de la alcaldía de Masaya.