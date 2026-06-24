Fuerza Naval incauta 117 bultos de marihuana y arresta a 6 personas en Laguna de Perlas

En un exitoso operativo contra el crimen organizado y el narcotráfico, miembros del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua, retuvieron a seis sujetos e incautaron un importante cargamento de droga, a cinco kilómetros al sur de Tasba Pounie, en Laguna de Perlas, Caribe Sur.

Laguna de Perlas: Ejército captura 6 y ocupa marihuana

Los retenidos son: Cornelio Francis Jackson, de 70 años; Jimmy Dalton García, de 60; Debron Antonio Jonfriz López, de 46; Pedro Martínez Agustín, de 45; Ajonny Carlos Prudo, de 32, y Sheyron Julias Hamilton, de 22 años.

La operación se ejecutó a eso de las 6:00 de la tarde, del domingo 21 de junio cuando las fuerzas navales interceptaron a los sospechosos y les ocuparon un total de 18 sacos que contenían 117 bultos de marihuana.

De igual manera, durante la acción se decomisó una motocicleta y una embarcación tipo panga de nombre “Infiniti”, con matrícula nicaragüense 5808, la cual estaba equipada con un motor marino fuera de borda de 40 HP, cuatro barriles de combustible para su movilización y una maleta con medios personales.

Tanto los seis detenidos como las evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el debido proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, mientras las especialidades de la Policía Nacional continúan con las investigaciones en la zona del Caribe Sur.

