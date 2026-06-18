Comisarías de la Mujer sensibilizan a más de 66 mil personas y capturan a 4 sujetos

Como resultado directo de las visitas en los hogares, las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional recibieron seis denuncias durante la última semana, dos por violación agravada, dos por incumplimiento de deberes alimenticios y dos por agresiones contra las personas.

Comisarías de la Mujer realizan visitas casa a casa donde 32,750 protagonistas escucharon el mensaje para una buena convivencia

Las denuncias fueron realizadas ante la Policía Nacional por mujeres de Carazo, Masaya, Nueva Guinea, Boaco, León y Managua.

La rápida intervención policial permitió la captura de cuatro sujetos de los señalados en León, Nueva Guinea, Carazo y Managua.

Durante esta semana, las autoridades policiales y las instituciones de Gobierno ejecutaron 20,103 visitas casa a casa, 130 asambleas comunitarias y 60 conversatorios familiares.

A través de estos encuentros de presencia directa, se logró la sensibilización y divulgación de cartillas de prevención a un total de 66,295 ciudadanos, divididos en 27,608 mujeres y 25,462 hombres.

Estas acciones interinstitucionales buscan fortalecer la convivencia armoniosa, proteger la paz y promover una cultura de responsabilidad compartida en los 153 municipios del país.

Finalmente, las comisarías de la institución policial recordaron a las familias nicaragüenses la importancia de hacer un uso responsable de la Línea de Emergencia 118, la cual atiende las 24 horas.

