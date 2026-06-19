Tres personas fallecen a causa de diversas dolencias en el Hospital Lenín Fonseca

Debido a las distintas enfermedades que les aquejaban desde buen tiempo, tres personas fallecieron en el hospital Antonio Lenin Fonseca.

Entre ellos: Sofia del Carmen Selca Wilson, de 28 años, Jose de la Cruz Garcia Garcia, de 78, y Jose Silvio Gonzales Castillo,de 71 años, quienes apesar del estricto cuidado medico perdieron la batalla.

Sus cuerpos fueron retirados por sus familiares para ser velados y darles Cristiana sepultura.