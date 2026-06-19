Vuelco de autobús deja varios lesionados en Bonanza

Varios pasajeros resultaron con múltiples lesiones, luego que la unidad de transporte en que viajaban se volcara en el sector conocido como El Galerón, en Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte, la noche de este jueves.

Vuelco en Bonanza deja heridos y un menor grave

Hasta el momento se desconocen las causas exactas por las que el conductor del autobús que cubre la ruta Bonanza-Bilwi, perdió el control y terminó volcado. La unidad emprendió su trayecto a las 6 de la tarde, desde Bilwi

Tu Nueva Radio Ya conoció que entre los lesionados se encuentra un menor de edad, todos fueron trasladados al hospital Sandino Nuevo Amanecer de Bilwi. En tanto, agentes policiales investigan el caso.

