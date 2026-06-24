Mexicano sobrevive milagrosamente tras volcarse en Nueva Segovia

El mexicano Everardo Hernández Maldonado, de 31 años, logró salir ileso a un aparatoso accidente de tránsito registrado a las 6:21 minutos de la mañana de este miércoles, en la comarca La Pimienta, kilómetro 277 de la carretera Quilalí–El Jícaro, en Nueva Segovia.

Vuelco en Quilalí–El Jícaro: mexicano ileso

Hernández Maldonado viajaba solo de este a oeste a bordo de una camioneta gris, marca Toyota Gun, placas NS 11372, cuando el vehículo sufrió una falla mecánica en el sistema de dirección y se volcó.

Según el propio conductor, el volante se le quedó trabado en plena marcha, lo que le impidió maniobrar al llegar a una curva.

Esto provocó que se saliera de la vía y cayera desde una altura aproximada de 3 metros sobre un alcantarillado, quedando la camioneta volcada.

A pesar de la magnitud del impacto y del fondo del barranco donde terminó el automotor, el mexicano no sufrió herida alguna, reportándose el incidente sin afectaciones a la vida humana.

Al lugar del percance se presentaron de inmediato miembros de los Bomberos Unidos para atender la emergencia, brindar asistencia preventiva al conductor y asegurar el perímetro del accidente.