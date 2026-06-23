Medicina Legal confirma que cuerpo hallado en Los Brasiles corresponde a joven desaparecida Paola Lara

El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó científicamente que el cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado la noche del pasado martes 16 de junio en un predio baldío de la comarca Los Brasiles, en el municipio de Mateare, corresponde a la joven Paola Tatyana Lara García, de 24 años.

La joven había sido reportada por sus familiares como desaparecida desde el sábado 13 de junio.

El hallazgo del cadáver se registró exactamente de la terminal de buses de la ruta 115, tres kilómetros al oeste, sobre la calle nueva a San Andrés de la Palanca.

En esa oportunidad, debido al estado de los restos, no se pudieron precisar rasgos ni vestimenta en el lugar, por lo que el cuerpo fue recuperado con apoyo de los Bomberos Unidos y trasladado a la morgue de Medicina Legal por instrucciones del doctor Juan Carlos Medina para realizar la debida autopsia.

Paola Tatyana, quien habitaba en el barrio Camilo Ortega, de Managua junto a su pareja, padecía de problemas depresivos y había sido vista por última vez el viernes 12 en Valles de Sandino, donde testigos la fotografiaron desorientada.

Tras el dictamen forense que ratifica la identidad de la infortunada, las autoridades policiales de la Décima Delegación de Mateare continúan con las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud las causas del fallecimiento y esclarecer los hechos.