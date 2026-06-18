Granada: meten preso a delincuente que se metió a vivienda y salió montado en una «banana»

El sujeto Mauricio Rugama López, de 55 años, se encuentra tras los barrotes de la Policía Nacional en Granada, en espera de ser puesto a la orden de las autoridades competentes para ser procesado por el delito de robo con fuerza.

De acuerdo con la denuncia, el pasado lunes Rugama López ingresó a la vivienda de Laura Díaz González, de 49 años, ubicada en el barrio Eleonora de Granada, de donde sustrajo una bicicleta estilo banana valorada en 3 mil 500 córdobas.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales salieron en búsqueda del sujeto, logrando encontrarlo montado en la bicicleta, por lo que lo llevaron a tocar arpa a las rejas de la cárcel preventiva.

Otro que está preso es el sujeto Bayardo García Sánchez, de 29 años, quien fue capturado cuando estaba vendiendo drogas en el sector de la Loma del Mico, del mercado municipal Francisco Ticay nueva cuadras al lago, en Granada.

Al momento del arresto, a Bayardo García se le ocupó una mochila negra donde tenía una bolsa rosada de gabacha con 12.5 gramos de marihuana, dos celulares y dinero en efectivo, producto de la venta de la droga en la vía pública.