Pasajeros resultan ilesos al accidentarse autobús en El Carrizo

Un autobús que cubre la ruta interurbana Ocotal–Santa María sufrió un accidente de tránsito la tarde de este martes al salirse de la vía y caer en una hondonada a orillas de la carretera, en un sector de la comunidad El Carrizo, en el departamento de Nueva Segovia.

Autobús se accidenta en El Carrizo

La unidad de transporte colectivo era conducida por Norlan Antonio Hernández López, de 41 años, quien por causas aún no determinadas perdió el control del vehículo, provocando que este abandonara la carretera.

En el autobús viajaban varios pasajeros, entre ellos adultos y niños, quienes afortunadamente resultaron ilesos tras el percance y solo presentaron el susto de la colisión.

A causa del impacto, el ayudante del autobús, cuya identidad no ha sido precisada, resultó con lesiones menores.

Al lugar se presentaron lugareños y miembros de los servicios de emergencia, quienes auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al Centro de Salud del municipio de Santa María para que recibiera la debida atención médica.