Con lesiones de consideración en su hombro derecho quedó una niña de iniciales M.J.H.F., de 3 años, tras ser atacada por una perra de raza Pitbull, recién parida en la tercera calle del Reparto Faria, de la ciudad de Masaya.

Masaya: niña de 3 años atacada por Pitbull, 4º caso en un mes

El hecho sucedió a las 9 de la noche del martes cuando la niña iba junto a una prima, su pareja y un perrito hacia una pulpería.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que la perra logró salirse de la vivienda de sus dueños para atacar a la niña en su hombro derecho.

En ese momento, la pareja de la muchacha levantó a la niña por los aires, para evitar que la perra le causara más daños, en tanto los dueños del animal salieron para controlarlo.

Este es el cuarto ataque realizado por un perro Pitbull en Nicaragua en menos de un mes.

Video del Ataque

Pitbull recién parida ataca a niña de 3 años en Masaya #Nicaraguapic.twitter.com/QdDjW4tCXH — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 24, 2026

¿Qué dice la Ley sobre la tenencia de este tipo de perros?

La Ley 747 (Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos) exige una tenencia responsable para los perros clasificados como potencialmente peligrosos, como los Pitbulls.

Los dueños están sujetos a normativas estrictas de control y son responsables legales directos por cualquier daño o agresión a terceros.

Las obligaciones y restricciones principales incluyen:

Permisos Especiales: Es obligatorio obtener un permiso previo en la Alcaldía correspondiente para la tenencia de estas mascotas.

Requisitos del Propietario: Debes ser mayor de edad, no tener antecedentes penales o policiales y contar con un certificado de aptitud psicológica.

Seguro y Fianzas: Se debe cubrir el pago de una fianza o contar con seguro de responsabilidad civil para responder ante eventuales daños a terceros.

Medidas en Espacios Públicos: Al transitar por calles o parques, los animales deben llevar permanentemente correa resistente y bozal si superan los 20 kilogramos de peso.

Prohibición de Maltrato y Peleas: La ley prohíbe el combate, las peleas y cualquier agresión o sobreexplotación del animal.

