Le rajan la cabeza en pleito con viejo traido en el barrio Milagro de Dios

Con una herida en la cabeza resultó anoche José Roque Morras, de 31 años, al recibir un garrotazo de parte de un viejo enemigo con quien discutió en una calle del barrio Milagro de Dios, de donde lo llevaron al hospital Manolo Morales.

En ese mismo centro asistencial fue atendido Antonio Mejía Castillo, de 29 años, quien sufrió una herida en la mano derecha, golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo al accidentarse en una moto en el sector de La Morita, en Managua.

Por su parte, Carlos Ernesto Peralta, de 31 años, resultó con una herida frontal y golpes en el cuerpo durante una riña ocurrida en el reparto Schick, de donde fue trasladado al hospital Manolo Morales.

Al mismo hospital fue llevado Marlon Enoc Pulido, de 21 años, quien sufrió golpes y escoriaciones al caer de un vehículo en marcha en la colonia Primero de Mayo.