Llaman a solidaridad por salud del ex beisbolista nicaragüense Roberto «Bobby» Espino

El exbeisbolista nicaragüense Roberto «Bobby» Espino, una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional, sigue atravesando una complicada y delicada situación de salud.

Roberto Bobby Espino

Tras haber dedicado gran parte de su vida a los diamantes, su condición actual ha encendido las alarmas entre sus seres queridos y la comunidad deportiva.

Hace algún tiempo, Espino sufrió un infarto mientras se desempeñaba como mánager del equipo de Río San Juan en el Estadio Chale Solís.

Ante las secuelas de ese difícil episodio, familiares, amigos y seguidores del béisbol hacen un llamado urgente a la solidaridad de los amantes del deporte rey y de toda la afición nicaragüense para brindarle el apoyo necesario en este momento crítico.

Bobby Espino es recordado por protagonizar innumerables jornadas memorables y dejar una huella imborrable en la historia del béisbol de Nicaragua.

En esta etapa compleja, el ámbito deportivo nacional se une en oraciones y apela al respaldo colectivo para retribuirle la entrega y las alegrías que brindó a lo largo de su destacada trayectoria.