Llamas devoran vehículo en que viajaba una familia en carretera sur

Convertido en cenizas quedó el vehículo que conducía Rudy Cruz, luego que se incendiara cuando se desplazaba por las vueltas de Ticomo, en el kilómetro 9.9 de la carretera Sur, en Managua, la tarde de este sábado.

Rudy dijo a Tu Nueva Radio Ya, que viajaba en compañía de su esposa y su hijo, y de repente sintió un fuerte olor a gasolina, por lo que detuvo su marcha, y cual fue susto al descubrir que el carro ya estaba incendiándose.

“Nos bajamos enseguida para ponernos a salvo y las llamas devoraron el carro, lo único que quedó intacto fue una Biblia”, agregó Rudy.

La emergencia fue atendida por miembros de los Bomberos Unidos.