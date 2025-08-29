type here...
viernes, agosto 29, 2025
Sucesos

Incendio causado por un sujeto deja en la calle a humilde familia en barrio Boris Vega de Estelí

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Prácticamente en la calle quedó la familia de la señora Saramelia Rocha luego que un sujeto ingresó a su casa y le pegó fuego a eso de las dos de la madrugada de este viernes en el barrio Boris Vega, de la ciudad de Estelí.

El supuesto responsable del siniestro fue identificado como Omar García, quien por razones desconocidas incendio la humilde casita construida con madera y zinc.

Pobladores de la zona informaron que al observar las llamas, despertaron a los habitantes de la casa quienes lograron salvar su vida al salir corriendo a la calle.

Al mismo tiempo los vecinos retuvieron al sujeto y lo entregaron a la Policía Nacional, que se encuentra investigando las causas del hecho que por poco acaba con la humilde familia.

A pesar de que el incendio no dejó afectaciones humanas que lamentar, la familia de Saramelia Rocha sufrió la pérdida de sus bienes que fueron consumidos por el fuego.

