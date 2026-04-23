Descartan mano criminal en fallecimiento de menor en Río San Juan

La policía del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, descartaron mano criminal en la muerte del menor de 11 años, ocurrida la tarde del pasado lunes.

El lamentable hecho ocurrió en la comarca El Areno, en San Carlos, cuando el menor salió a buscar un caballo y al no regresar su familia salió a buscarlo y lo encontraron sin vida, cerca de la casa.

Según los abuelos del menor notaron cambios en su estado de ánimo, luego de que quedara bajo su tutela, pues sus padres se fueron a trabajar a Costa Rica, lo que habría provocado que se quitara la vida.

