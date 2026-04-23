Bochincheros y motociclistas siguen llenando emergencia del Hospital Manolo Morales

Con herida en el cuero cabelludo y golpes en distintas partes del cuerpo resulto Gerardo Ocón Martínez, de 26 años, al involucrarse en una riña en una calle de la Colonia Máximo Jerez, de donde fue llevado al hospital Manolo Morales.

A este centro asistencial también fue llevado Manuel Jaime Ruiz, de 36 años, al resultar con una herida en el hombro izquierdo, al ser agredido en una riña en el barrio 18 de mayo.

También al hospital Manolo Morales llegaron de emergencia los motociclistas Luis Horacio Velázquez, de 34 años, al resultar con golpes y escoriaciones al cae de una motocicleta en la colonia Centroamérica.

Asimismo Carlos Rodríguez Calazan, de 41 años, quien sufrió golpes y escoriaciones al “Desmarimbarse” de su cabra mecánica en el kilometro 13.5 de la carretera a Masaya, de donde fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta.

Mientras que en el hospital Lenin Fonseca de Managua, falleció el jovencito Camilo Francisco Coca, de 15 años, en sala de cuidados intermedio. Residía en la Ciudad de Tipitapa.

En el mismo centro asistencial murió doña Blanca Isabel Paiz Flores, de 78 años, a causa de las de las distintas enfermedades que padecía desde hace varios años, residía en un barrio capitalino.

