Aguas del Río Bocay sacan a flote cadáver de joven en Jinotega

Los Bomberos Unidos recuperaron la tarde de este lunes, el cadáver de José Dionisio Méndez Arauz de 21 años de edad, quien se ahogó en aguas del río Bocay, a su paso por la comunidad La Pimienta en San José de Bocay, Jinotega.

Joven ahogado en río Bocay es recuperado en Jinotega

Tu Nueva Radio Ya conoció que José Méndez, había sido reportado como desaparecido días atrás, por sus familias ante las autoridades policiales.

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que José Méndez pereció. En tanto, su cuerpo fue entregado a familiares, quienes le dieron sepultura.

