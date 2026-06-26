Nicaragua saluda el 49 aniversario de Independencia de la República de Yibuti

Los Copresidentes de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de felicitación a Su Excelencia, el señor Ismail Omar Guelleh, Presidente de la República de Yibuti, al conmemorarse el 49.º Aniversario de la Independencia de esa nación africana.

En la misiva, emitida en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Daniel y Rosario saludaron la valentía, dignidad y determinación del pueblo yibutiano para afirmar su soberanía y construir su propio camino de desarrollo, paz y bienestar.

Asimismo, las autoridades nicaragüenses reiteraron desde una Nicaragua Siempre Bendita, Libre y Soberana, la firme voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, respeto, solidaridad y cooperación que unen a ambos pueblos y gobiernos en el plano internacional.

