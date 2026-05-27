Nicaragua saluda el Día de la República de Azerbaiyán

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo enviaron un mensaje de felicitación al Presidente de la República de Azerbaiyán, Su Excelencia Ilham Aliyev.

La misiva fue emitida con motivo de celebrarse el Día de la República en esa nación este jueves 28 de mayo.

En el saludo, las autoridades nicaragüenses expresaron su cercanía con la conmemoración de la historia, la dignidad y el espíritu patriótico del pueblo azerbaiyano.

De igual forma, el Gobierno de Nicaragua reafirmó su absoluto respeto por la soberanía, la identidad nacional y las aspiraciones de desarrollo y bienestar de ese país hermano.

Finalmente, el mensaje reiteró la plena voluntad de continuar fortaleciendo los lazos históricos de amistad, solidaridad y cooperación mutua sobre la base del respeto y la complementariedad.

