Gobierno de Nicaragua felicita al Presidente Ismail Omar Guelleh por su reelección en Yibuti

El Gobierno de Nicaragua, a través de un mensaje suscrito por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, envió sus más cálidas felicitaciones a su Excelencia Ismail Omar Guelleh, por su reciente reelección como Presidente de la República de Yibuti.

Ismail Omar Guelleh

En la misiva, el Gobierno Sandinista destacó que este triunfo electoral ratifica la confianza depositada por el pueblo yibutiano en su liderazgo y conducción.

Asimismo, Nicaragua expresó su certeza de que, bajo este nuevo mandato, la nación hermana continuará avanzando por sendas de bienestar y prosperidad, abogando siempre por un mundo más justo y en paz.

Finalmente, el mensaje reafirma la voluntad inquebrantable de Nicaragua de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de amistad y solidaridad que unen a ambas naciones.

Con un abrazo fraterno desde «Nicaragua, Bendita y Siempre Libre», las autoridades nicaragüenses reiteraron el cariño y respaldo del pueblo hacia el hermano pueblo de Yibuti.

