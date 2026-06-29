Venezuela honra a maestros de Nicaragua con emotiva carta

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua envió una carta a la Co-Presidenta Rosario Murillo, en la que transmitió las felicitaciones del pueblo y Gobierno venezolano por la celebración del Día del Maestro Nicaragüense, resaltando la labor educativa y el legado patriótico de Emmanuel Mongalo y Rubio.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Nicaragua

II.2.N4.E1/0149/2026

Managua, 29 de junio de 2026

Compañera

Rosario Murillo

Co-Presidenta

República de Nicaragua

Su Despacho.-

Reciban, un cordial saludo del Pueblo y Gobierno de Venezuela y el mío propio, nuestras sinceras felicitaciones por la celebración del “Día del Maestro Nicaragüense”, en honor a la acción patriota del maestro Emmanuel Mongalo y Rubio, por su gesta heroica en la Primera Batalla de Rivas, en 1855.

Honramos a los hombres y mujeres merecedores del título de maestro o maestra, con la noble misión de educar. El significado de ese término tan sublime y profundo, nos recuerda la figura del maestro Simón Rodríguez que marcó profundamente la personalidad y lucha de El Libertador Simón Bolívar.

El pensamiento del maestro Mongalo y Rubio y del maestro Simón Rodríguez, representan un punto común entre ambas naciones que siguen inspirando a nuestros maestros y maestras, para profundizar un proceso educativo de liberación, humanista, crítico y revolucionario.

Con nuestro abrazo solidario nos despedimos extendiendo nuestras felicitaciones a todos los maestros y maestras nicaragüenses, en su día.

Atentamente,

Rubén Darío Molina

Embajador