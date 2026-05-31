Nicaragua felicita a Samoa por el 64 aniversario de su Independencia

El Gobierno de Nicaragua envía felicitaciones a Samoa por su 64 Aniversario de Independencia. Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo reiteran lazos de amistad y cooperación.

A continuación, la misiva

Managua, 31 de Mayo, 2026

Su Excelencia

Afioga Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II

O le Ao o le Malo

del Estado Independiente de Samoa

Apia

Hon. Fiame Naomi Mata’afa

Primer Ministra

Su Excelencia O le Ao o le Malo

y Primer Ministra:

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, deseamos extenderles nuestras más sinceras y calurosas felicitaciones con motivo del 64º Aniversario del Día de la Independencia de Samoa, a celebrarse el próximo 1 de junio.

Enviamos desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, nuestros deseos de buena salud, y al querido pueblo de Samoa, progreso, bienestar y muchas bendiciones, reiterando nuestra voluntad de fortalecer Lazos de Amistad y Cooperación entre nuestras Naciones.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo