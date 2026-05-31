Nicaragua felicita a Samoa por el 64 aniversario de su Independencia
El Gobierno de Nicaragua envía felicitaciones a Samoa por su 64 Aniversario de Independencia. Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo reiteran lazos de amistad y cooperación.
A continuación, la misiva
Managua, 31 de Mayo, 2026
Su Excelencia
Afioga Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II
O le Ao o le Malo
del Estado Independiente de Samoa
Apia
Hon. Fiame Naomi Mata’afa
Primer Ministra
Su Excelencia O le Ao o le Malo
y Primer Ministra:
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, deseamos extenderles nuestras más sinceras y calurosas felicitaciones con motivo del 64º Aniversario del Día de la Independencia de Samoa, a celebrarse el próximo 1 de junio.
Enviamos desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, nuestros deseos de buena salud, y al querido pueblo de Samoa, progreso, bienestar y muchas bendiciones, reiterando nuestra voluntad de fortalecer Lazos de Amistad y Cooperación entre nuestras Naciones.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo