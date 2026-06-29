Nicaragua saluda el 66 aniversario de independencia de la República Democrática del Congo

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y al pueblo de la República Democrática del Congo, al conmemorarse este 30 de junio el 66 aniversario de su independencia, destacando su resistencia, soberanía y derecho al desarrollo.

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 29 de Junio, 2026

Su Excelencia

Sr. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

Presidente de la República

Democrática del Congo

Kinsasa

Querido Hermano,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones al Hermano Pueblo congoleño, a Usted y a su Gobierno, al conmemorarse el próximo 30 de Junio el 66º Aniversario de la Independencia de la República Democrática del Congo.

En esta fecha de profundo significado histórico, rendimos Homenaje al Valor, la Resistencia y la Dignidad del Pueblo congoleño, que con firmeza ha sabido preservar su Identidad Nacional, defender su Soberanía y afirmar su Derecho inalienable a construir su propio Destino, en Paz, Libertad y Autodeterminación.

Desde Nicaragua, Tierra de Darío y Sandino, saludamos esta importante Conmemoración como expresión de la Fuerza de los Pueblos Africanos, que continúan avanzando con Esperanza, Unidad y Determinación en la defensa de su Independencia, sus Recursos, su Cultura y su Derecho al Desarrollo.

Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño y Respeto del Pueblo Nicaragüense, para el Hermano Pueblo de la República Democrática del Congo.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo