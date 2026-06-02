Embajada de Nicaragua participa en el 80 aniversario de la República Italiana

La Embajada de Nicaragua en Italia, en representación del Gobierno, participó en las actividades oficiales conmemorativas del 80º Aniversario de la República Italiana, celebradas en el Palacio del Quirinale bajo la presidencia del Presidente italiano, Sergio Mattarella.

La jornada conmemoró las ocho décadas del referéndum de 1946 que dio origen a la república y marcó el inicio de su etapa democrática.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de altas autoridades del Estado italiano y el Cuerpo Diplomático, el Presidente Mattarella subrayó la importancia de la participación democrática y de fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

Por su parte, la Embajadora nicaragüense, compañera Mónica Robelo, transmitió los saludos y felicitaciones del Pueblo y Gobierno de Nicaragua al Presidente Mattarella, expresando los mejores deseos para la prosperidad del pueblo italiano y reafirmando el compromiso mutuo de continuar estrechando los históricos lazos de amistad, respeto y cooperación bilateral.

