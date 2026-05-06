Delegación del FSLN arriba a China para fortalecer intercambios con el Partido Comunista

Una delegación integrada por 20 compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) arribó este miércoles a la República Popular China, para desarrollar una amplia agenda de intercambios de experiencias con el Partido Comunista de China (PCCh), consolidando la alianza estratégica entre ambas organizaciones políticas.

FSLN China Sella Alianza Estratégica

Durante su estancia en el país asiático, la representación sandinista visitará las ciudades de Beijing, Shijiazhuang, Yan’an y Xi’an, donde los delegados sostendrán encuentros clave con líderes, instituciones y representantes del PCCh en sus distintos niveles de organización, incluyendo estructuras distritales, municipales y provinciales.

Esta visita se enmarca en el fortalecimiento de los históricos lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que unen al FSLN y al PCCh.

El programa de trabajo se centrará en el aprendizaje mutuo sobre organización política, la formación especializada de cuadros y el perfeccionamiento del trabajo directo y cercano con el pueblo.

Con este encuentro, Nicaragua y China reafirman su voluntad de continuar estrechando sus vínculos de colaboración política y social, promoviendo modelos de desarrollo que respondan a los intereses y al bienestar de ambas naciones.

