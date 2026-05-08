Delegación del FSLN fortalece lazos de hermandad en la República Popular China

Una delegación conformada por 20 compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se encuentra en la Provincia de Hebei, República Popular China, desarrollando una intensa agenda de intercambio político y cultural.

FSLN en Hebei fortalece lazos con China

Durante esta jornada, los representantes nicaragüenses han explorado modelos de desarrollo rural y participado en foros políticos de alto nivel.

Ayer jueves 7 de mayo, la delegación visitó la ciudad de Shijiazhuang, capital de Hebei, donde recorrieron el Condado de Zhengding, la Aldea de Tayuanzhuang y la Granja Inteligente Tongfu.

El objetivo de estas visitas fue conocer de cerca las experiencias exitosas de China en materia de revitalización rural, agricultura inteligente y planificación del desarrollo territorial.

Este 8 de mayo, los delegados participaron en el diálogo temático «Primero el Pueblo: Misión y Responsabilidad de los Partidos Políticos», organizado por el Partido Comunista de China (PCCh).

En este espacio internacional, la compañera Reyna Rueda, Jefa de la Delegación, transmitió los saludos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, destacando que ambas naciones comparten principios de soberanía, autodeterminación y justicia social.

Durante su intervención, la compañera Rueda resaltó los logros de Nicaragua en equidad de género, educación y salud gratuita, así como la importancia de la cooperación estratégica con China en sectores como tecnología, infraestructura y desarrollo social.

La delegación continuará su recorrido por distintas ciudades chinas, reafirmando los históricos lazos de solidaridad y cooperación entre el FSLN y el PCCh.



