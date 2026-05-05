El Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista (CES-RPS) reafirmó su respaldo incondicional a la soberanía de Nicaragua, destacando la relevancia histórica del 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional.

Nicaragua: Europa Exige Deuda Histórica a EE. UU.

Desde diversos puntos de Europa, los colectivos de solidaridad recordaron que esta fecha simboliza la resistencia del General Sandino ante la ocupación extranjera, un legado que hoy se traduce en la defensa activa del país frente a las injerencias externas.

Como eje central de este respaldo, los grupos europeos lanzaron la campaña internacional “Nicaragua se Respeta”.

Esta iniciativa busca visibilizar y exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1986, la cual mandata a los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua con más de 17,000 millones de dólares por los daños causados durante la intervención armada de los años 80, una deuda histórica que sigue vigente y sin prescribir.

Desde el comité solidario europeo se hizo un llamado global a sumarse a esta causa, subrayando que la lucha de Nicaragua es compartida por naciones como Cuba y Venezuela, que también enfrentan sanciones y políticas de hostigamiento.

Los colectivos europeos enfatizaron que la solidaridad internacionalista es estratégica para cuestionar un orden global donde se pretende imponer el imperialismo sobre el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, el comité destacó que la dignidad nicaragüense no solo se manifiesta en la resistencia política, sino también en los avances sociales que garantizan derechos básicos a la población.

Los activistas europeos concluyeron que defender a Nicaragua es un deber ético y una cuestión de coherencia global, bajo la firme consigna de que la soberanía de la nación centroamericana debe ser respetada por la comunidad internacional.

