Nicaragua y Honduras reafirman compromiso de hermandad centroamericana

Por Jonathan Morales
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La embajadora de Nicaragua ante Honduras, compañera Darling Ríos Munguía, visitó el 13 de febrero de 2026 a la vicecanciller de Política Exterior Pamela Handal Rivera. El encuentro se desarrolló en el contexto de la hermandad centroamericana y en el marco de la buena vecindad entre ambas naciones.

Embajadora nica Darling Ríos se reúne con vicecanciller hondureña
Embajadora nica Darling Ríos se reúne con vicecanciller hondureña

Durante el encuentro se destacó el profundo vínculo histórico de unidad, fraternidad, solidaridad y respeto mutuo que une a los pueblos nicaragüense y hondureño.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos de continuar fortaleciendo las relaciones de hermandad, buena vecindad, diálogo permanente y trabajo conjunto por la paz, la estabilidad, seguridad, el desarrollo y el bien común de las naciones y de la región centroamericana.