Nicaragua y Honduras reafirman compromiso de hermandad centroamericana

La embajadora de Nicaragua ante Honduras, compañera Darling Ríos Munguía, visitó el 13 de febrero de 2026 a la vicecanciller de Política Exterior Pamela Handal Rivera. El encuentro se desarrolló en el contexto de la hermandad centroamericana y en el marco de la buena vecindad entre ambas naciones.

Embajadora nica Darling Ríos se reúne con vicecanciller hondureña

Durante el encuentro se destacó el profundo vínculo histórico de unidad, fraternidad, solidaridad y respeto mutuo que une a los pueblos nicaragüense y hondureño.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos de continuar fortaleciendo las relaciones de hermandad, buena vecindad, diálogo permanente y trabajo conjunto por la paz, la estabilidad, seguridad, el desarrollo y el bien común de las naciones y de la región centroamericana.