Nicaragua envía felicitación al pueblo y gobierno de Madagascar por su 66 aniversario

Los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de felicitación a Su Excelencia, el señor Michael Randrianirina, Presidente de la República de Madagascar, en ocasión de conmemorarse el 66.º Aniversario de la Independencia de esa hermana nación africana.

Bandera de Madagascar

En la misiva, emitida en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los mandatarios nicaragüenses hicieron llegar sus más fraternas felicitaciones por esta fecha de profundo significado histórico, saludando con respeto la identidad, dignidad, cultura y la firme voluntad del pueblo malgache de continuar avanzando por sendas de paz, estabilidad, desarrollo y bienestar.

«Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba el Saludo y Respeto del Pueblo Nicaragüense para el Pueblo de Madagascar», concluye el mensaje solidario, reafirmando los lazos de fraternidad y el respeto mutuo entre ambas naciones en el ámbito internacional.