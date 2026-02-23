Los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de felicitación al Compañero Kim Jong Un, por su reelección como Secretario General del Partido del Trabajo de Corea.

Reeligen a Kim Jong Un como Secretario General del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte

A través de una misiva, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en nombre del Pueblo nicaragüense y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ratificó su confianza en el liderazgo de Kim Jong Un como Líder Supremo de su nación.

En el mensaje, los mandatarios nicaragüenses hicieron extensivas las felicitaciones a los miembros del Partido electos durante el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea.

Nicaragua expresó su certeza de que, bajo su conducción, el pueblo coreano continuará defendiendo sus derechos y construyendo un destino de paz, seguridad y progreso económico.

El gobierno sandinista reiteró el firme compromiso de Nicaragua de seguir estrechando los vínculos de hermandad revolucionaria, solidaridad y cooperación que unen a ambos pueblos, gobiernos y partidos.

La nota concluyó con un saludo fraterno y revolucionario, expresando admiración y respeto, así como los mejores deseos de éxito y salud para el nuevo mandato del líder coreano en la República Popular Democrática de Corea.

A continuación, la carta íntegra

Managua, 23 de Febrero, 2026

Compañero

Kim Jong Un

Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, Presidente de los Asuntos Estatales de la

República Popular Democrática de Corea,

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea

Pyongyang

Querido Compañero y Camarada :

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en nuestro propio nombre, transmitimos nuestras más Calurosas y Fraternas Felicitaciones por su Reelección como Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, ratificando la Confianza y Firmeza en Usted como Líder Supremo de su Pueblo y Nación.

Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los Hermanos de su Partido, en especial a los Compañer@s que han sido electos durante el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea.Tenemos la certeza que con su firme liderazgo y compromiso, el Heroico Pueblo de la República Popular Democrática de Corea continuará en la defensa de sus Derechos y en la construcción de su propio destino sobre Sendas de Paz, Seguridad, Estabilidad y Bienestar; garantizando la Unidad, el Progreso y Desarrollo Económico

Querido Hermano, el Gobierno de Nicaragua reitera su inquebrantable compromiso de seguir estrechando los Lazos Históricos de Hermandad Revolucionaria, Solidaridad, Fraternidad y Cooperación entre nuestros Pueblos, Gobiernos y Partidos.

Desde Nicaragua Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Abrazo Fraterno y Revolucionario, las expresiones de nuestra admiración, respeto y cariño solidario, así como nuestros mejores deseos de Éxito y Salud para este nuevo mandato.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo