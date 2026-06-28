Nicaragua felicita a Seychelles por 50 años de Independencia

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al pueblo y Gobierno de la República de Seychelles por el 50 aniversario de su independencia, este 29 de junio.

Bandera de Seychelles

Managua, 28 de Junio, 2026

Su Excelencia

Dr. Patrick Herminie

Presidente de la

República de Seychelles

Victoria

Querido Hermano,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio, nos complace transmitir a Usted, al Hermano Pueblo y Gobierno de la República de Seychelles, nuestras más cálidas y sinceras Felicitaciones con motivo de la conmemoración del 50 Aniversario de la Independencia de su querido País, este próximo 29 de Junio.

Esta significativa fecha histórica recuerda la culminación de la legítima aspiración del Pueblo seychellense de ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación y construir, con dignidad y soberanía, su propio destino como Nación independiente.

Al celebrar junto a ustedes este importante Jubileo de Oro, reiteramos nuestro firme compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos de Amistad, Solidaridad, Respeto Mutuo y Cooperación que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba, Querido Hermano, nuestros mejores deseos de bienestar personal, así como de prosperidad, paz y mayores éxitos para el Hermano Pueblo de la República de Seychelles.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo