Embajador de Nicaragua saluda a los Reyes Británicos en Londres

El Embajador de Nicaragua en el Reino Unido, compañero Maurizio Carlo Gelli, asistió este martes a la Sesión Oficial de Apertura del Parlamento en la Cámara de los Lores, celebrada en el Palacio de Westminster, Londres.

El Embajador de Nicaragua en el Reino Unido, Maurizio Carlo Gelli, participó en la Sesión Oficial de Apertura del Parlamento británico

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el diplomático participó tanto en la ceremonia solemne como en la recepción oficial posterior.

La inauguración fue presidida por el Rey Carlos III y la Reina Camila, contando con la presencia del Primer Ministro Keir Starmer.

Durante su intervención, el monarca anunció los planes legislativos del Gobierno y resaltó la relevancia del diálogo internacional y la diplomacia para fomentar la estabilidad y prosperidad global.

Previo a este evento, ayer martes, el Embajador Gelli asistió a la tradicional fiesta de primavera “Tea Garden” en los jardines del Palacio de Buckingham.

Durante ese encuentro, que es una tradición de la Familia Real desde el siglo XIX, el representante nicaragüense tuvo la oportunidad de saludar a los Reyes y transmitirles los fraternos saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

A la celebración del “Tea Garden” asistieron cientos de invitados, incluyendo a miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Reino Unido, reafirmando los vínculos de cortesía y comunicación diplomática entre ambas naciones.

