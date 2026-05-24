Nicaragua saluda el 80 aniversario de Iendepencia del Reino de Jordania
El Copresidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo, enviaron un mensaje a Su Alteza Rey Abdalá II bin Al Hussein, del Reino Hachemita de Jordania, al conmemorarse 80 Años de la Independencia en ese Hermano País.
A continuación, la misiva
Managua, 24 de Mayo, 2026
Su Alteza
Rey Abdalá II bin Al Hussein
Reino Hachemita de Jordania
Amman
Su Alteza:
En nombre del Pueblo y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio, deseamos expresarle nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones con motivo del 80° Aniversario de la Independencia del Reino Hachemita de Jordania.
Esta fecha histórica conmemora la valerosa lucha y el firme compromiso del noble Pueblo jordano por alcanzar su Soberanía, construyendo una Nación de Paz, Estabilidad y Progreso, consolidándose como un Faro de Armonía y Diálogo en la Región, promoviendo la Convivencia y el Entendimiento entre Culturas y Civilizaciones.
Nicaragua y Jordania han mantenido tradicionales Lazos de Amistad y Respeto Mutuo, basados en los Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo estos vínculos de Cooperación y Solidaridad, en beneficio de nuestros Pueblos.
Nuestras oraciones a Dios Todopoderoso concedan a Su Majestad Salud y Sabiduría para continuar guiando a la Hermana Nación Jordana, y bendiga al Reino Hachemita de Jordania con Desarrollo y Prosperidad.
Paz, Misericordia y Bendiciones de Dios sea con Usted, su Familia y con su Noble Pueblo.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo