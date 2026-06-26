Embajada de Nicaragua visita Alcaldía de la Chorrera en Panamá

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el Embajador nicaragüense en Panamá, compañero Carlos Midence, realizó una visita institucional y de cortesía a la Alcaldía de La Chorrera, capital de la Provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de estrechar vínculos de amistad y explorar futuras líneas de colaboración.

La Chorrera 300,000 habitantes recibe al embajador de Nicaragua

El diplomático nicaragüense fue recibido por el Alcalde Eloy Chohg y el Vicealcalde Kleber Delgado, quienes brindaron una cordial bienvenida y compartieron detalles sobre la cultura, tradiciones y la pujante actividad económica de este distrito, el cual cuenta con cerca de 300,000 habitantes y destaca como la zona de mayor producción de piña en la nación panameña.

Por su parte, el compañero Midence transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y expuso los importantes avances sociales, de crecimiento económico y de justicia social alcanzados en Nicaragua.

Asimismo, resaltó el modelo de articulación entre el Gobierno Central y las municipalidades nicaragüenses, clave para asegurar la fluidez y efectividad en la ejecución de los programas que benefician a las familias.

Al cierre del encuentro, ambas autoridades conversaron sobre la viabilidad de impulsar proyectos culturales conjuntos y promover un hermanamiento entre La Chorrera y una localidad nicaragüense, reafirmando el compromiso mutuo de profundizar los lazos de hermandad y cooperación vital entre ambos pueblos latinoamericanos.