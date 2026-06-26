Políticas

Embajada de Nicaragua visita Alcaldía de la Chorrera en Panamá

Por Jonathan Morales
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En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el Embajador nicaragüense en Panamá, compañero Carlos Midence, realizó una visita institucional y de cortesía a la Alcaldía de La Chorrera, capital de la Provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de estrechar vínculos de amistad y explorar futuras líneas de colaboración.

La Chorrera 300,000 habitantes recibe al embajador de Nicaragua
La Chorrera 300,000 habitantes recibe al embajador de Nicaragua

El diplomático nicaragüense fue recibido por el Alcalde Eloy Chohg y el Vicealcalde Kleber Delgado, quienes brindaron una cordial bienvenida y compartieron detalles sobre la cultura, tradiciones y la pujante actividad económica de este distrito, el cual cuenta con cerca de 300,000 habitantes y destaca como la zona de mayor producción de piña en la nación panameña.

Por su parte, el compañero Midence transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y expuso los importantes avances sociales, de crecimiento económico y de justicia social alcanzados en Nicaragua.

Asimismo, resaltó el modelo de articulación entre el Gobierno Central y las municipalidades nicaragüenses, clave para asegurar la fluidez y efectividad en la ejecución de los programas que benefician a las familias.

Al cierre del encuentro, ambas autoridades conversaron sobre la viabilidad de impulsar proyectos culturales conjuntos y promover un hermanamiento entre La Chorrera y una localidad nicaragüense, reafirmando el compromiso mutuo de profundizar los lazos de hermandad y cooperación vital entre ambos pueblos latinoamericanos.