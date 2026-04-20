Nicaragua felicita al nuevo Presidente de la República de Irak

El Gobierno de Nicaragua, encabezado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, envió este 20 de abril un mensaje de felicitación a su Excelencia Nizar Amedi, con motivo de su elección como Presidente de la República de Irak.

El presidente de Irak Nizar Amedi

En la misiva, el Pueblo y Gobierno nicaragüense expresaron su saludo fraternal por este nuevo proceso democrático en la nación iraquí.

Asimismo, el Estado de Nicaragua reafirmó su firme compromiso de continuar profundizando los históricos lazos de amistad y solidaridad que unen a ambas naciones hermanas.

El mensaje subraya la voluntad compartida de seguir abogando en foros internacionales por un mundo basado en la paz, el bienestar y el desarrollo, bajo principios de respeto mutuo.

Con este saludo, Nicaragua ratifica su política de diplomacia fraterna con los pueblos del mundo, enviando el cariño y respaldo de las familias nicaragüenses al pueblo de Irak.



