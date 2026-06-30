Explosión de carro en Israel deja 1 muerto

Una persona murió a causa de la explosión de un automóvil que circulaba en el barrio de Kiryat Haim, en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, informan medios locales.

Los bomberos rescataron a un hombre atrapado en el interior, sin signos vitales y con múltiples lesiones graves, por lo que fue declarado muerto en el lugar.

La Policía investiga si se trató de un accidente o de un posible atentado con bomba y señaló que está revisando los antecedentes de la víctima.