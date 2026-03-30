Gobierno de Nicaragua envía condolencias a Argelia por fallecimiento de su ex presidente Liamine Zeroual

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de un mensaje firmado por los Copresidentes Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, expresó este lunes 30 de marzo sus más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, ante el tránsito a otro plano de vida del hermano Liamine Zeroual, ex-presidente de esa nación hermana.

Ex presidente de Argelia Liamine Zeroual

En la misiva dirigida al Excelentísimo Presidente Abdelmadjid Tebboune, los Copresidentes manifestaron su solidaridad y solicitaron hacer llegar un abrazo de hermandad a los familiares y seres queridos del ex-mandatario argelino.

«Confiamos que encuentren paz y consuelo en su memoria y legado», destaca el documento oficial, resaltando los lazos de amistad histórica entre ambas naciones.

El mensaje concluye reiterando la amistad sincera de las familias nicaragüenses hacia el querido pueblo de Argel, reafirmando el acompañamiento del país en estos momentos de duelo nacional para la nación africana.