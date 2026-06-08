Academia Panrusa visita la embajada de Nicaragua en Rusia

La Señora Anna Nikolaevna Popova, Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Interregionales de la Academia Panrusa del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, visitó nuestra embajada e la nación euroasiática.

Popova, conversó sobre Programas y Seminarios que se llevarán a cabo en esta Academia sobre la economía de los BRICS y la Unión Económica Euroasiática (UEEA) que se centran actualmente en la integración financiera y el comercio Sur-Sur.

La Compañera Alba Azucena Torres, transmitió los fraternos saludos de nuestros Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y agradeció, el interés de continuar promoviendo espacios de intercambio académico, científico y profesional, para beneficio mutuo entre ambos Pueblos.

