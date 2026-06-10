Embajada de Nicaragua se reúne con Comité de Amistad en la República Popular Democrática de Corea

La Embajada de Nicaragua en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) sostuvo una reunión de trabajo con el Comité Parlamentario de Amistad con Nicaragua de la Asamblea Popular Suprema, en la ciudad de Pyongyang.

Nicaragua y Corea del Norte reactivan alianza clave

El encuentro estuvo presidido por los diputados coreanos Kim Guang Uk y Kim Jong Hiok, junto al embajador nicaragüense, compañero Manuel Modesto Munguía Martínez.

Durante la sesión, el representante nicaragüense transmitió los saludos del Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, y recordó las felicitaciones enviadas en ocasión del nombramiento del camarada Kim Jong Un como presidente de la República Popular Democrática de Corea.

Asimismo, destacó que ambas naciones comparten la causa común de la lucha por la soberanía y la autodeterminación frente al imperialismo global.

Por su parte, el diputado Kim Guang Uk agradeció el mensaje de la jefatura de Estado nicaragüense y recordó los lazos históricos consolidados desde la visita de los mandatarios sandinistas a la RPDC en 1986.

De igual manera, el parlamentario coreano expresó la alta voluntad de su país por consolidar las relaciones bilaterales y solicitó extender un saludo formal a su comité homólogo en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Al finalizar el encuentro, ambas delegaciones ratificaron el compromiso recíproco de fortalecer la cooperación interparlamentaria y la amistad entre ambos pueblos, acordando la canalización de futuras iniciativas de intercambio a través de los mecanismos diplomáticos correspondientes.

