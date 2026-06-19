Embajada de Nicaragua visita Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología en Panamá

La Embajada de Nicaragua en Panamá, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, realizó una visita de cortesía y trabajo al Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología de Panamá (CIIECYT), con el objetivo de estrechar lazos y explorar vías de colaboración mutua.

La Embajada de Nicaragua en Panamá, visita el Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología de Panamá (CIIECYT)

El Embajador nicaragüense, compañero Carlos Midence, fue recibido en un ambiente de fraternidad por el Director del centro, Doctor Gabino Ayarza, junto a directivas de cooperación internacional y vinculación del ITSE.

Durante el encuentro, el Embajador transmitió el saludo del Gobierno y Pueblo de Nicaragua, y expuso los importantes avances y logros del modelo educativo nacional en todos sus niveles.

Al cierre de la sesión, ambas partes coincidieron en la relevancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, manifestando el interés de abrir canales de cooperación respetuosa a través de intercambios académicos.

La comunicación entre la sede diplomática y el centro quedó abierta para dar el debido seguimiento y concreción a estos acuerdos en beneficio de ambos pueblos.