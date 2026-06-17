Embajada nicaragüense participa en inauguración de Cumbre de Construcción Türkiye 2026

Este miércoles, la Embajada de Nicaragua asistió a la inauguración de la Cumbre de Construcción Türkiye 2026 en Ankara.

Sr. Cevdet Yılmaz, Vicepresidente de la República de Türkiye, durante la Inauguración de la Cumbre de Construcción de Türkiye.

El evento es organizado por la Asociación de la Construcción de Türkiye, con el respaldo de los ministerios de Comercio y de Transporte e Infraestructura de esa nación.

La cumbre funciona como una plataforma internacional para que profesionales y líderes del sector identifiquen oportunidades y analicen el futuro de la industria a través de paneles de expertos.

La apertura formal contó con las intervenciones del Vicepresidente de Türkiye, Sr. Cevdet Yılmaz; el Ministro de Comercio, Sr. Ömer Bolat; el Presidente de la Asociación de la Construcción, Sr. Erdal Eren; además de ministros de Reino Unido, Guinea y Kirguistán.

Durante su discurso, el Vicepresidente Yılmaz resaltó el liderazgo global de su país en el sector, destacando que 45 empresas de construcción de Türkiye figuran en la lista de las 250 más importantes del mundo, lo que sitúa a la nación euroasiática en el segundo lugar a nivel mundial, únicamente superada por China.

