Taller Luban comienza cursos especializados en automatización y tecnología

El Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, (INATEC), anunció el comienzo de los cursos especializados del Taller LUBAN Nicaragua, un moderno centro de formación técnica que ofrecerá 13 programas de capacitación en áreas vinculadas a la automatización, programación y diseño asistido por computadora.

Taller LUBAN Nicaragua arranca

María Esmeralda Aguilar, subdirectora de Formación Profesional del INATEC, destacó el inicio de las clases con la participación de más de 200 alumnos que empiezan un proceso formativo que busca fortalecer las competencias técnicas de la juventud nicaragüense y responder a las demandas de los sectores productivos y tecnológicos del país.

Entre los cursos que comenzaron se encuentran Fundamentos de Programación con Python, Programación en C con Microcontroladores, Aplicaciones de Desarrollo con Microcontroladores y Dibujo de Ingeniería y CAD, enfocados en promover la innovación, la empleabilidad y el desarrollo de habilidades tecnológicas, detalló la Compañera Esmeralda.

Justina Araica, estudiante del Taller LUBAN, dijo que «es una excelente oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos en la medida que avanza la tecnología y el desafío de optimizar la industria para afianzar nuestra economía».

La apertura de estos programas oficializa la matrícula del Taller LUBAN en Nicaragua, considerado el único centro de este tipo en el continente latinoamericano, resultado de la cooperación entre Nicaragua y la República Popular China, y el número 37 a nivel mundial.

La metodología de enseñanza se basa en el modelo de “aprender haciendo”, permitiendo que estudiantes y docentes trabajen directamente con equipos y herramientas de última generación para fortalecer el aprendizaje práctico.

La oferta académica también incluye carreras y especialidades como Técnico Superior en Mecatrónica, Tecnología de Automatización Eléctrica, Tecnología de Ingeniería del Internet de las Cosas y Tecnología de Manufactura Avanzada y Automatización.

El centro cuenta con laboratorios de automatización industrial, fabricación avanzada, diseño electrónico y ensamble eléctrico, además de maquetas de procesos automatizados, líneas de producción a escala real, aulas teóricas y un moderno Centro de Docencia e Investigación.