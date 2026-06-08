Tecnológico Nacional abre matrículas para el Segundo Semestre 2026

Por Arlen Hernandez
74

Con el lema “Cumplí tus Metas, Elige una Carrera Técnica”, el Tecnológico Nacional, lanzó la matrícula para el segundo semestre 2026, a nivel nacional.

Anuncio matrículas INATEC 2026
Invitación a las matrículas del segundo semestre 2026 de INATEC.

Marcos Espinoza, en representación del INATEC, destacó que informó que la oferta educativa está comprendida por 23 carreras, y con éste proceso de matrícula se prevé sumar a más jóvenes, de los 56 mil protagonistas que reciben actualmente formación tecnológica.

El modelo de enseñanza del INATEC: 70% práctico y 30% teórico para garantizar que los jóvenes logren su inserción laboral, adaptada a las exigencias actuales del mercado.

#INATEC