Tecnológico Nacional abre matrículas para el Segundo Semestre 2026

Con el lema “Cumplí tus Metas, Elige una Carrera Técnica”, el Tecnológico Nacional, lanzó la matrícula para el segundo semestre 2026, a nivel nacional.

Invitación a las matrículas del segundo semestre 2026 de INATEC.

Marcos Espinoza, en representación del INATEC, destacó que informó que la oferta educativa está comprendida por 23 carreras, y con éste proceso de matrícula se prevé sumar a más jóvenes, de los 56 mil protagonistas que reciben actualmente formación tecnológica.

El modelo de enseñanza del INATEC: 70% práctico y 30% teórico para garantizar que los jóvenes logren su inserción laboral, adaptada a las exigencias actuales del mercado.

