Delegación de Nicaragua participa en IV Expo Interacional de la Cadena de Suministros, en Beijing

Una delegación del Gobierno de Nicaragua se encuentra en Beijing participando en la cuarta edición de la Expo Internacional de la Cadena de Suministros de China, por invitación del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT).

Beijing firma acuerdo clave Nicaragua-China

La comitiva nacional está integrada por el asesor presidencial, compañero Laureano Ortega Murillo; el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez; y representantes de la Secretaría de Inversiones, Ministerio de Hacienda, Banco Central y el embajador Ramiro Cruz, quienes asistieron a la ceremonia de apertura junto al compañero Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.

En el marco de esta misión, se desarrolló el Foro de Promoción de Inversiones Nicaragua/China con la participación de más de 100 empresas asiáticas.

Durante el encuentro, se presentó la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en idioma chino y se firmó un importante Acuerdo Marco de Cooperación entre la Cámara de Comercio Transfronterizo del Puerto de Libre de Comercio de Hainan y la Secretaría de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua, fortaleciendo los lazos comerciales entre ambas naciones.

Finalmente, los representantes del Gobierno y del Frente Sandinista de Liberación Nacional sostuvieron un encuentro político con el camarada Ma Hui, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China.

Asimismo, tuvieron reuniones de trabajo con el EXIMBANK de China para promover la cooperación bancaria y financiera, y con la empresa Huawei para dar seguimiento a los proyectos de telecomunicaciones que se ejecutan en Nicaragua.