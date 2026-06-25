Nuestro pueblo junto a las instituciones y ministerios que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), desarrollan el II Ejercicio Nacional Multiamenazas, simulando el impacto de un poderoso huracán, actividad sísmica y volcánica.

De acuerdo con la hipótesis del ejercicio, el huracán Gamma de categoría 2, se ubica a 100 kilómetros al suroeste del municipio de El Viejo, Chinandega, con vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora.

El fenómeno avanza paralelo a la costa del Pacífico, ingresando posteriormente por el municipio de León y desplazándose hacia Chichigalpa y Somotillo.

Las condiciones generadas por el ciclón provocaron lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en los departamentos de León y Chinandega, donde se estimaron acumulados de entre 600 y mil 400 milímetros. Asimismo, se reportó oleaje elevado en la franja costera del Pacífico.

El escenario también contempló un sismo de magnitud 6.5 en la zona de la laguna de Masaya, provocando actividad en el complejo volcánico Masaya, con emisiones de ceniza que afectaron municipios como Masaya, Nindirí, Ticuantepe, La Concepción, El Crucero y Veracruz.

Como consecuencia de las intensas lluvias y la saturación de los suelos, se simuló un deslizamiento de grandes proporciones en las cercanías del volcán Casita, además de agrietamientos en diferentes zonas montañosas del norte del país y crecidas en importantes ríos, entre ellos el Grande de Matagalpa, Coco, El Gallo y Río Negro.

La hipótesis incluyó daños en puentes, afectaciones en la red eléctrica, interrupciones en las telecomunicaciones y problemas en el suministro de agua potable en varias comunidades.

Con este ejercicio, las familias con sus planes familiares y nuestras autoridades, fortalecen los mecanismos de preparación, coordinación y respuesta ante situaciones de emergencia, con el objetivo de proteger la vida de las familias nicaragüenses frente a eventos de origen natural.